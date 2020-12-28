"صدارة" تسهم في حملة "كسوة الشتاء" لمصلحة "وهج" و"رسالة"

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"القحطاني": منسوبونا فخورون بإسهامهم في دعم العمل الخيري

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" دعوة إلى منسوبيها ومنسوباتها؛ للإسهام في الحملة الخيرية التي انطلقت في الجبيل بعنوان "كسوة الشتاء".

ودعت الشركة موظفيها إلى المشاركة والإسهام الخيري لمصلحتَي جمعيتي "وهج" و"رسالة" بالجبيل.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة لمساهمة "أسرة صدارة" في هذه المبادرة الخيرية الرامية إلى دعم الأسر المتعففة خلال شتاء ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م.

وقال نائب رئيس شركة صدارة للعلاقات الصناعية، فرحان القحطاني: هذا التعاون المثمر مع مؤسسات العمل الخيري بالجبيل يأتي امتداداً لحرص "صدارة" على تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر شراكتها الناجحة مع الجمعيات الخيرية ومن بينها "وهج" و"رسالة".

وأضاف: منسوبو ومنسوبات "صدارة" فخورون بإسهامهم في دعم العمل الخيري في محافظة الجبيل انطلاقاً من إيمانهم بواجباتهم الإنسانية.

وأشار إلى حرص "صدارة" على التواصل البناء مع كيانات العمل الخيري والتطوعي لتوفير الدعم والمساندة الكفيلين بالنهوض بمفهوم مهم وهو المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "رسالة" مسفر القحطاني: المسؤولية المجتمعية للشركات الوطنية الكبرى تحقّق مفهوماً مهمّاً يتمثل في أن هذه الشركات ليست مجرد كيانات اقتصادية غايتها الوحيدة الربح، بل من غاياتها تحقيق قيمة مضافة اجتماعياَ، وهذا ما لمسناه كصرح خيري بالجبيل من خلال التعاون والدعم الدائم من شركة صدارة على مدى سنوات مضت وما زالت.

وأعرب عن شكر الجمعية وتقديرها لهذا الكيان الاقتصادي الرائد ولكل منسوبيه ممّن آمنوا بمفهوم العمل الخيري والاجتماعي فكانوا لأهله عوناً وسنداً.

بدورها، عبّرت الرئيس التنفيذي لجمعية "وهج" النسائية الخيرية بالجبيل، حنان الفايز، عن خالص الشكر لشركة صدارة للكيميائيات ومنسوبيها على دعمهم مشروع كسوة الشتاء الذي يستفيد منه سنويا ٢٧٠ أسرة من مستفيديها.

وأثنت على الدور الرائد لصدارة من باب المسؤولية الاجتماعية عبر تقديم الدعم والمساندة للقطاعات الخيرية بالمنطقة؛ الأمر الذي أثرى العمل الخيري، وأسهم بشكل فاعل في استدامته ووصوله إلى مستحقيه.