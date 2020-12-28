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الشرقية.. 3322 منشأة مخالفة وتحرير 3667 مخالفة

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الشرقية.. 3322 منشأة مخالفة وتحرير 3667 مخالفة الشرقية.. 3322 منشأة مخالفة وتحرير 3667 مخالفة
عبر أكثر من 18845 زيارة ميدانية نفّذتها الموارد البشرية

الشرقية.. 3322 منشأة مخالفة وتحرير 3667 مخالفة

تمكّنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال شهر ديسمبر الحالي، من تنفيذ أكثر من 18845 زيارة ميدانية على الأنشطة المختلفة في جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بالمنطقة عارف الشهري، أن الزيارات أسفرت عن رصد 3322 منشأة مخالفة نتج عنها تحرير 3667 مخالفة، إضافة إلى رصد 14139 منشأة متقيدة بالأنظمة واللوائح.

كما نجحت إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة الشرقية خلال العام باسترداد مبالغ للعملاء تقدر بـ 630000 ريال من شكاوى العملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية.

وأشار مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة حمود القرني، إلى أن هذه المهمة حالياً انتقلت إلى منصة مساند، كما أنها مازالت تستقبل طلبات الخروج النهائي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وطلبات نقل خدمة العمالة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر إذا ما توافرت الاشتراطات المذكورة، في حين تم إنهاء إجراءات 200 طلب لنقل الخدمة أو الخروج النهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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