أخبار عاجلة

كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون -
سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل -
وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رغم أنف كورونا..سريلانكا تفتح مطاراتها مجددا أمام السائحين

Print
رغم أنف كورونا..سريلانكا تفتح مطاراتها مجددا أمام السائحين رغم أنف كورونا..سريلانكا تفتح مطاراتها مجددا أمام السائحين

مصراوي Masrawy

12:21 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كولومبو- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن سريلانكا فتحت مطاراتها أمام السياح الأجانب مرة أخرى، اليوم الأثنين، حيث استقبلت أول رحلة منذ ثمانية أشهر، بعد أن تم منع الزوار من زيارة البلاد بسبب جائحة .

ووصلت الطائرة التي تقل 180 سائحا من أوكرانيا إلى مطار "ماتالا" الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة السياحة إن سريلانكا قررت إعادة فتح اثنين من مطاراتها الدولية أمام السائحين، بموجب إرشادات صحية صارمة، تتضمن ضرورة بقاء السائحين في الفنادق خلال الأسبوع الأول، قبل بدء جولاتهم السياحية.

وخصصت السلطات فنادق بعينها لإقامة السائحين، مع عدم السماح للموظفين المحليين من مغادرة المبنى.

وتتوقع سريلانكا أن تجذب حوالي عشرة آلاف سائح، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لاسيما من وأوكرانيا، وتأمل البلاد في أن تتوسع في هذا المجال اعتمادا على النتائج.

تأتي تلك الخطوات لفتح البلاد أمام السياح على الرغم من تسجيل البلاد ما بين 500 و600 حالة إصابة يوميا، فيما زادت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 191 .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

كورونا.. روسيا تسجّل 26301 إصابة خلال 24 ساعة

كورونا.. روسيا تسجّل 26301 إصابة خلال 24 ساعة

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

شبكة عيون الإخبارية