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مسؤول أمريكي: اللقاحات المضادة لكورونا ستكون فعالة مع السلالة الجديدة

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مسؤول أمريكي: اللقاحات المضادة لكورونا ستكون فعالة مع السلالة الجديدة مسؤول أمريكي: اللقاحات المضادة لكورونا ستكون فعالة مع السلالة الجديدة

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

نيويورك- (د ب أ):

قال بريت جيروير، المسؤول البارز في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، والمسؤول عن اختبارات في البيت الأبيض، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تجعل مرض "كوفيد-19" أكثر قابلية للانتقال من شخص إلى آخر، لا تتطابق مع اللقاحات التي يتم طرحها بالفعل.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن جيروير قوله في حديث له أمس الاحد (بالتوقيت المحلي) لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": "ليس لدينا دليل يشير إلى أن... اللقاح لن يكون فعالا، ولا نعتقد ذلك"، مضيفا: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالا ضد هذا النوع (السلالة)."

وقال جيروير إن الولايات ستحدد في نهاية الامر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.

وأضاف أنه من الآمن بالنسبة للأطفال أن يعودوا إلى المدارس حتى قبل أن يحصلوا على اللقاح، حيث إن الدراسات مازالت جارية للتأكد من سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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