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طالبان تخطف 20 مدنيا في جنوب شرق أفغانستان

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طالبان تخطف 20 مدنيا في جنوب شرق أفغانستان طالبان تخطف 20 مدنيا في جنوب شرق أفغانستان

مصراوي Masrawy

12:19 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كابول- (د ب أ):

خطف مسلحو حركة طالبان 20 مدنيا على الأقل في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما أكده مسؤولان محليان اليوم الاثنين.

وتم نقل الأشخاص، من منطقة "قرة باغ" بالإقليم إلى مكان لم يتم الكشف عنه أمس الأحد، طبقا لما ذكره عضوا مجلس الإقليم، ناصر أحمد فقيري وعصمت الله جمرودوال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف المسؤولان أن المنطقة التي جرت فيها عملية الخطف، تسيطر عليها طالبان بشكل كامل.

وإقليم غزني من بين أكثر الأقاليم اضطرابا في أفغانستان، حيث سيطر المسلحون على نصف مناطقه ويقاتلون القوات الحكومية للسيطرة على المناطق الباقية فيه.

وقتل اثنان من الموظفين الحكوميين برصاص مسلحين في عاصمة الإقليم صباح اليوم، طبقا لشرطة غزني.

يأتي تصاعد العنف فيما تجري الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لعقود من الحرب، بدون تحقيق أي انفراجة.

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