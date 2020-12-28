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الحجرف: قادة الخليج حريصون على عقد قمتهم رغم الظروف الاستثنائية

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الحجرف: قادة الخليج حريصون على عقد قمتهم رغم الظروف الاستثنائية الحجرف: قادة الخليج حريصون على عقد قمتهم رغم الظروف الاستثنائية

مصراوي Masrawy

12:17 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الكویت- (د ب أ):

أكد الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور نایف فلاح الحجرف اليوم الاثنين أن قادة الخليج حريصون على انعقاد القمة الـ 41 رغم الظروف الاستثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) عن الحجرف قوله، عقب استقباله اليوم من قبل أمیر الكويت الشیخ نواف الاحمد الجابر الصباح لنقل دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز لحضور الدورة الـ 41 لاجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والتي ستعقد بالرياض في الخامس من الشهر المقبل ، إن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائیة، العالم یشهد تداعیات في أعقاب جائحة كورونا وكل تداعیاتها على مختلف مناحي الحیاة.

وأضاف أن التحضیر لانعقاد هذه القمة رغم الظروف والإجراءات الاحترازیة یعكس ایمانا كاملا وكبیرا من قبل القادة لانعقاد هذه القمة، لما تمثله من اهتمام لكل القضايا التي تهم المواطن الخليجي وتعمل على دعم وتعزیز منظومة مجلس التعاون لدول الخلیج العربي ودفعها إلى الامام .

وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخلیج یطوي اليوم العقد الرابع من مسیرته وینطلق نحو العقد الخامس بكل أمل نحو تحقیق الأفضل والرخاء والنماء والازدهار لمواطني دول مجلس التعاون في ظل التوجیات الحكیمة والسدیدة لقادة دول المجلس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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