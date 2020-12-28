قصة طفلة مقيدة بالسلاسل والأقفال في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسوهاج صورة لطفلة مقيدة بالسلاسل والأقفال، وطالب مستخدمو موقع التواصل المسئولين بالمحافظة بسرعة إنقاذ حياة الطفلة.

قال محمد فهمي المحامي إن الطفلة المتداول صورتها على فيسبوك تبلغ من العمر حوالي 16 عامًا، وتعاني من مرض ذهني يجعلها تتصرف تصرفات تعرض حياتها للخطر، مضيفًا أن والدها متوفى وأمها لا تقوى على تصرفاتها فضلًا عن انشغالها برعاية وتربية أشقاء وشقيقات صغار لها.

وأشار "فهمي" إلى أن الطفلة تقيم مع أسرتها في منزل ريفي بسيط بمركز ساقلته، لافتًا إلى أنها حاولت أكثر من مرة ذبح نفسها بسكين المطبخ، ويجرى إنقاذها، فضلًا عن محاولة إلقاء نفسها في الترعة أكثر من مرة، وأسرة الطفلة لجأت لتقييدها بالسلاسل والأقفال لحمايتها من التعرض لمكروه، أو الخروج من المنزل وعدم العودة مرة أخرى، خاصة أنها فتاة، والمجتمع الصعيدي يستنكر خروج أنثى من المنزل وتجولها في الشوارع بهذه الصورة المرضية.

قال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج إنه لا يوجد أي مؤسسة حكومية أو مجتمع مدني بالمحافظة تقبل رعاية أطفال لديهم إعاقات ذهنية، مهما كانت حالاتهم الصحية والوضع المادي لأسرهم، والحل الوحيد في مثل هذه الحالة هو إيداعها مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية؛ حفاظًا على آدمية الطفلة ومنع تشويه يديها وقدميها بآثار السلاسل المقيدة بها.

وتم التواصل مع محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، هاتفيا للتعليق على الواقعة وكيفية تقديم الدعم للطفلة ولأسرتها، لكن دون جدوى.