أخبار عاجلة

كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون -
سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل -
وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

سحبتها عدة كيلو مترات.. تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة بمدينة نصر

Print
سحبتها عدة كيلو مترات.. تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة بمدينة نصر سحبتها عدة كيلو مترات.. تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

12:38 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أدلت شقيقة طالبة لقيت مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

وأمرت النيابة بتحريات المباحث وصرحت بدفن المجني عليها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية