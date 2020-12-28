سحبتها عدة كيلو مترات.. تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أدلت شقيقة طالبة لقيت مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

وأمرت النيابة بتحريات المباحث وصرحت بدفن المجني عليها.