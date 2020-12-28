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أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى ظلم العام خلال 2020

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أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى ظلم العام خلال 2020 أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى ظلم العام خلال 2020
يضمّ طواقم طبية وفنية متخصصة ذات مستوى عالٍ ويقدم خدماته سريعة وبجودة

أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى ظلم العام خلال 2020

ذكرت "صحة الطائف" أن قسم الطوارئ في مستشفى ظلم العام، قدّم خدماته لأكثر من 14 ألف حالة طارئة، خلال عام 2020. موضحة أن الحالات تنوّعت بين "الحرجة، والمتوسطة".

وقالت "صحة الطائف": قسم الطوارئ بمستشفى ظلم، يضمّ طواقم طبية وفنية متخصصة، إضافة إلى الطواقم الإدارية، والطبية المساندة، التي تقدم خدمات سريعة، وبجودة رفيعة المستوى، فيما يستقبل القسم حالات متنوعة، منها إصابات الحوادث المرورية التي تقع على طرق المنطقة، إضافة للحالات الطارئة اليومية.

يُشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على اعتماد مشروع توسعة قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام، وذلك لرفع السعة السريرية للقسم وتطويره لكون مستشفى ظلم يقدم خدماته لعشرات المراكز والقرى والهجر، وتمتد مساحة المنطقة الادارية التي يغطيها أكثر من 160 كم.

ويقع مركز ظلم على عدة طرق رئيسة، منها "طريق الطائف - الرياض السريع وطريق الحجاز القديم وطريق الخرمة المؤدي للمناطق الجنوبية"، إضافة لخدمة المستشفى مناطق عمل تنتشر فيها مناجم الذهب وشركات التعدين والمحميات الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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