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"هيئة الشرقية" تفعّل حملة "الصلاة نور" بالتنسيق مع سجون المنطقة

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تهدف إلى التوعية بمكانة الركن الثاني للإسلام وفضائلها وأثرها في حياة المسلم

قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية -ممثلًا في إدارة العلاقات العامة والإعلام- بالتنسيق مع إدارة السجون بالمنطقة، لتنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" التي دشنها الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، واستُخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تُواكب هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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