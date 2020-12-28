قرعة علنية لمراقبة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية

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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

أجريت القرعة العلنية لاختيار الأعضاء المشاركين في أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين ، حيث شكلت اللجنة برئاسة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووكيلا المنطقة العربي والثقافي وأعضاء الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومدير الامتحانات ومديري المراحل التعليمية.

قال محمد بكري مدير الامتحانات إن قواعد الاختيار أجريت على أن تكون نسبة ٥٠ % للأعضاء الجدد و٥٠ % للأعضاء ذوي الخبرة؛ أما اختيار رئيس الكنترول ووكيله ورئيس الحجرة ومسئول الحاسب الآلي عن طريق اللجنة بدون اقتراع بشرط أن يكون لهم الخبرة في أعمال الكنترول لمدة لا تقل عن عامين .

يجب على الذين وقع عليهم الاختيار عن طريق القرعة العلنية الالتزام بالضوابط المقررة للمشاركة في أعمال الكنترول، والتي من أهمها: عدم وجود أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة بكنترولات الشهادات المشاركين بها، وألا يكون مُحالاً للتقاعد هذا العام ؛وأن تكون لديهم الكفاءة والقدرة على تحمُّل العمل تحت ضغط، والمشاركة الفعالة.