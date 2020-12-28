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لاستكمال المداولة.. مد أجل الحكم على متهم بقضية "أحداث قسم الموسكي"

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لاستكمال المداولة.. مد أجل الحكم على متهم بقضية "أحداث قسم الموسكي" لاستكمال المداولة.. مد أجل الحكم على متهم بقضية "أحداث قسم الموسكي"

مصراوي Masrawy

12:11 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم، سبق اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي"، لجلسة 30 ديسمبر الجاري، لاستكمال المداولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أيمن القاضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

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