أخبار عاجلة

كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون -
سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل -
وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بميناء غرب بورسعيد

Print
إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بميناء غرب بورسعيد إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بميناء غرب بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:08 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس، من إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع في ميناء غرب بورسعيد التهرب من سداد الضرائب المستحقة .

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام أحد الأشخاص باستيراد حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام صاحب الشأن بإخفاء أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلي قطع غيار سيارات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط (11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) مخبأة داخل قطع غيار السيارات .

وجاري تقدير القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية