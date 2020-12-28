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وفاة وزير النقل الياباني السابق بعد إصابته بكورونا

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وفاة وزير النقل الياباني السابق بعد إصابته بكورونا وفاة وزير النقل الياباني السابق بعد إصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

12:14 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

طوكيو- (د ب ا):

ذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأثنين أنه تم التوصل إلى أن يويشيرو هاتا، النائب المعارض ووزير النقل السابق، الذي توفى مساء أمس الأحد، كان مصابا بفيروس كورونا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه يعد أول نائب يتوفى بعد إصابته بفيروس كورونا في اليابان.

ويشار إلى أن هاتا كان يبلغ من العمر 53 عاما.

وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو قد أعلنت اليوم الاثنين تسجيل 481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو يبلغ 57 ألفا و 40 حالة.

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مصراوي Masrawy

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