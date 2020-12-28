شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تصنع "أقط وزبدة" غير صحي بالدوادمي

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حملة نفّذتها لجنة مشتركة بمركز الجمش واتخذت الإجراءات حيالهم

ضبطت لجنة مشتركة في مركز الجمش التابع للدوادمي، عمالة مخالفة اتخذت من إحدى الاستراحات مقراً لتصنيع مشتقات الألبان وتسويقها، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وضمّت اللجنة التي ضبطت العمالة المخالفة: مركز الجمش ومكتب وزارة التجارة بالجمش وبلدية الجمش، وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس موسى متعب الرشيدي؛ حيث أسفر ذلك عن ضبط العمالة المخالفة لنظام العمل، وهي تقوم بتصنيع مشتقات الألبان (الأقط - الزبدة)، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.