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شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تصنع "أقط وزبدة" غير صحي بالدوادمي

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حملة نفّذتها لجنة مشتركة بمركز الجمش واتخذت الإجراءات حيالهم

شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تصنع

ضبطت لجنة مشتركة في مركز الجمش التابع للدوادمي، عمالة مخالفة اتخذت من إحدى الاستراحات مقراً لتصنيع مشتقات الألبان وتسويقها، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وضمّت اللجنة التي ضبطت العمالة المخالفة: مركز الجمش ومكتب وزارة التجارة بالجمش وبلدية الجمش، وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس موسى متعب الرشيدي؛ حيث أسفر ذلك عن ضبط العمالة المخالفة لنظام العمل، وهي تقوم بتصنيع مشتقات الألبان (الأقط - الزبدة)، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تصنع

شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تصنع

شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تصنع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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