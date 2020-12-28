مكة المكرمة.. انقلاب بطريق الدائري الرابع يخلّف حالة وفاة و6 إصابات

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بينها اثنتان خطيرتان و4 متوسطة نُقلت جميعها للمستشفى عبر الهلال الأحمر

لَقِيَ شخصٌ مصرعه، وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في الدائري الرابع بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود حالة وفاة و6 إصابات؛ بينها إصابتان خطيرتان و4 متوسطة الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 منها إلى مستشفى النور التخصصي، كما نُقلت إصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر