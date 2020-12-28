حملة توعية لأصحاب محال الدواجن في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الاثنين، لتوعية أصحاب محال الدواجن والعاملين بها بأساليب التعامل السليم مع الدواجن.

وأشار دكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، إلى أن إدارة الإرشاد برئاسة دكتور أمانى راضي، قامت بعمل زيارات لعدد من محال الدواجن لتوعية أصحابها والعاملين بها عن مرض أنفلوانزا الطيور وطرق العدوى والوقاية منه، والتعامل السليم مع الطيور الحية.

وأكد على أنه جرى التوعية بضرورة فصل الأنواع المختلفة، والذبح الآمن للطيور والتخلص الصحي من مخلفات الذبح للوقاية من المرض، وأهمية شراء الكتكوت بعمر يوم واحد لضمان خلوه من الفيروس.