أخبار عاجلة

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حملة توعية لأصحاب محال الدواجن في بورسعيد

Print
حملة توعية لأصحاب محال الدواجن في بورسعيد حملة توعية لأصحاب محال الدواجن في بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:02 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الاثنين، لتوعية أصحاب محال الدواجن والعاملين بها بأساليب التعامل السليم مع الدواجن.

وأشار دكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، إلى أن إدارة الإرشاد برئاسة دكتور أمانى راضي، قامت بعمل زيارات لعدد من محال الدواجن لتوعية أصحابها والعاملين بها عن مرض أنفلوانزا الطيور وطرق العدوى والوقاية منه، والتعامل السليم مع الطيور الحية.

وأكد على أنه جرى التوعية بضرورة فصل الأنواع المختلفة، والذبح الآمن للطيور والتخلص الصحي من مخلفات الذبح للوقاية من المرض، وأهمية شراء الكتكوت بعمر يوم واحد لضمان خلوه من الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية