وكيل أول مجلس النواب ووزير المالية يشاركان في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي لدار الإفتاء المصرية، لعرض الأنشطة الختامية، وخطتها المستقبلية للسنوات المقبلة.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للدكتور محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة، وعزف السلام الجمهوري، وفيلما تسجيليا عن جهود الدار والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويحضر فعاليات المؤتمر، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.​