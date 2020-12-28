أخبار عاجلة

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وكيل أول مجلس النواب ووزير المالية يشاركان في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء

Print
وكيل أول مجلس النواب ووزير المالية يشاركان في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء وكيل أول مجلس النواب ووزير المالية يشاركان في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء

مصراوي Masrawy

11:55 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي لدار الإفتاء المصرية، لعرض الأنشطة الختامية، وخطتها المستقبلية للسنوات المقبلة.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للدكتور محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة، وعزف السلام الجمهوري، وفيلما تسجيليا عن جهود الدار والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويحضر فعاليات المؤتمر، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية