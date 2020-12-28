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الرياض – مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الاثنين، عن تحالف استراتيجي مع شركة (ساب السعودية)؛ لتنفيذ مشروع للتوسّع الرقمي في نظام تخطيط موارد الشركة.

وقالت أرامكو، في بيان لها، إن الاتفاقية مع (ساب السعودية) تعد خطوة أخرى في مسيرة التحوّل الرقمي بالشركة، ما يمهد الطريق لمزيد من التكامل بين التقنيات الجديدة في مشهد تقني سريع التطور.

وأضافت أرامكو، أن نظام (ساب) سيعمل لتخطيط موارد الشركة على نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، بما فيها الخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والتحليلات المتاحة للمستخدمين، والتنقل، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، وحلول إنترنت الأشياء.

وأوضحت، أنه من خلال توسيع نطاق التحالف الاستراتيجي مع (ساب السعودية) فإن مساهمة أرامكو السعودية في بيئة الأعمال المحلية سوف تتعزز من خلال توفير الوظائف، والتدريب، وتوطين خدمات الموردين، والأبحاث والتطوير، وبالإضافة إلى تمكين المزيد من الكفاءات، سيقدم مركز بيانات نظام (ساب) في المملكة حلولاً سحابية جديدة لأرامكو السعودية والشركات الأخرى.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، إن أرامكو ملتزمة ببرنامج التحوّل الرقمي في الشركة، الذي يعمل على تحسين قدرتها في تلبية احتياجات عملائها في مختلف أنحاء العالم، ويضع معياراً جديداً لاستخدام التقنية في قطاع الطاقة.

وأضاف السعدي، أن هذه التقنيات والحلول القائمة ستنعكس ضمن مبادرات التحوّل الرقمي على جميع أوجه أعمالها، منوهاً بأن ذلك يُعد إنجازاً مهماً في مسيرتها الرقمية، ويُسهم كذلك في تحقيق أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).

ومن جهته، قال المدير المالي وعضو المجلس التنفيذي لشركة (ساب)، لوكا موسيتش، إنه خلال 23 عاماً من التعاون أصبحت أرامكو السعودية و(ساب) شريكين استراتيجيين.

وأوضح موسيتش، أنه تم طوال هذه الفترة تقديم العديد من مبادرات الابتكار المشتركة، وأفضل الممارسات في أعمال النفط الخام والغاز، وتم تعزيز العمليات التجارية، وتوسيع أفق الفرص في هذا القطاع.

وبين موسيتش، أن أرامكو السعودية اتخذت الخطوة التالية في مسيرة التحوّل الرقمي بالانتقال إلى مؤسسة ذكية، وتنفيذ نظام (ساب) لتخطيط موارد المؤسسات للشركات الكبيرة، ومنصة متطورة لتقنية الأعمال إلى جانب العديد من التقنيات الأخرى.

ونوهت أرامكو، في بيانها، بأن منصة نظام (ساب) الجديدة ستخدم أرامكو السعودية، حيث ستدعم برنامج التحوّل الرقمي في الشركة، وتعزز تطبيق عمليات جديدة لأغلبية التطبيقات والحلول في مختلف أعمالها.

وأشارت، إلى أن التصميم الجديد يستخدم التقنيات الناشئة التي ستدفع أرامكو السعودية إلى مرحلة جديدة من المشاريع الذكية، متضمنة العديد من المزايا تشمل المعالجة الأكثر سرعة، والاستخدام الميسّر، والإصدار الفوري للتقارير، والتكامل مع الحلول السحابية، وتوحيد الأنظمة ما يقلل من الكلفة.

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