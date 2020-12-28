شريف منير يستعيد ذكريات مسلسل "الشارع الجديد"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان شريف منير ذكريات مسلسل "الشارع الجديد" الذي شاركه بطولته الفنان محمد سعد.

نشر "شريف" صورة تجمعه بالفنان محمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "مسلسل الشارع الجديد، بحبه، مش عارف ليه مش بيذيعوه".

مسلسل "الشارع الجديد" من بطولة شريف منير، عزت العلايلي، عبدالمنعم مدبولي، محمد سعد، حنان ترك، هالة فاخر، فردوس عبدالحميد، رانيا فريد شوقي، فريدة سيف النصر، أمينة رزق، حسن مصطفى، تأليف عبد الحميد جودة السحار، إخراج محمد فاضل.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، علا رشدي، سوسن بدر، عماد رشاد.