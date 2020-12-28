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لمواجهة كورونا.. إغلاق 11 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهى بالإسكندرية- صور

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لمواجهة كورونا.. إغلاق 11 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهى بالإسكندرية- صور لمواجهة كورونا.. إغلاق 11 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهى بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

11:33 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الاثنين، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستهدفت حملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وشرق الإسكندرية بواقع" 5 مراكز دروس خصوصية و4 مقاهي ومحليين تجاريين".

وفي سياق متصل، ضبطت الحملات 78 حالة إشغال مختلفة بحي شرق، جرى إيداعها بشرطة المرافق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ويأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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