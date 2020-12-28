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الداخلية: ضبط طرد بريدي بداخله كمية من المادة الفعالة المخدر الإستروكس بمطار القاهرة

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الداخلية: ضبط طرد بريدي بداخله كمية من المادة الفعالة المخدر الإستروكس بمطار القاهرة الداخلية: ضبط طرد بريدي بداخله كمية من المادة الفعالة المخدر الإستروكس بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

11:51 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي والجهات المعنية، من ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية مشموله (أمتعة شخصية) والمرسل لأحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الطرد أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية من مخدر البودر – "المادة الفعالة لمخدري الأستروكس والفودو") .

وبالبحث والتحري أمكن تحديد الشخص المرسل إليه الطرد مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، حيث تم ضبطه حال تواجده بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، وبمواجهته أعترف بجلبه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها .

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