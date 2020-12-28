أخبار عاجلة

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مد أجل النطق بالحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية"لـ 30 ديسمبر

Print
مد أجل النطق بالحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية"لـ 30 ديسمبر مد أجل النطق بالحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية"لـ 30 ديسمبر

مصراوي Masrawy

11:50 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914، لجلسة 30 ديسمبر الجاري، لاستكمال المداولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفي

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثاني عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثاني والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية