أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب.. وتنفيذ 144حكمًا قضائيًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية – مستحضرات تجميل، و30 قضية في مجال الأمن العام، أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي".

كما تم ضبط 1282 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 144 حكم قضائي متنوع، وضبط 10 قضايا، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.