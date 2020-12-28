أخبار عاجلة

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

لماذا لا تؤجلون الدراسة؟ سيلفى تيوب

Print
مواضيع متعلقة
أغرب خيانة.. نفق أسفل السرير تستخدمه الزوجة لمقابلة عشيقها

أغرب خيانة.. نفق أسفل السرير تستخدمه الزوجة لمقابلة عشيقها

نبني البشر قبل الحجر.. أهلا بكم في مدينة "معا".. هنا سينتقل أهالي المناطق الخطرة

نبني البشر قبل الحجر.. أهلا بكم في مدينة "معا".. هنا سينتقل أهالي المناطق الخطرة

وزير السياحة يفتتح عملية إنقاذ وترميم 29 من تماثيل كباش الكرنك

وزير السياحة يفتتح عملية إنقاذ وترميم 29 من تماثيل كباش الكرنك

‎ تركت الطب وفتحت ورشة.. "مى" طبيبة بشرية تثبت أن الفنون جنون

‎ تركت الطب وفتحت ورشة.. "مى" طبيبة بشرية تثبت أن الفنون جنون

شبكة عيون الإخبارية