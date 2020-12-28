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بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا.. دعم مستشفى عزل الأحرار في الشرقية (صور)

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بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا.. دعم مستشفى عزل الأحرار في الشرقية (صور) بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا.. دعم مستشفى عزل الأحرار في الشرقية (صور)

مصراوي Masrawy

11:31 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

انتهت الأجهزة المعنية في مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق في الشرقية، اليوم الاثنين، عن تركيب وتشغيل تنك أوكسجين بسعة 10000 لتر؛ لمواجهة زيادة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد التي يستقبلها المستشفى بعد تخصيصه للعزل.

جرى تركيب وتشغيل تنك الأوكسجين بتوجيهات من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برئاسة الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، بحضور الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى؛ لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس داخل المستشفى.

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