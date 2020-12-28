مصراوي Masrawy
11:30 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
دمياط - محمد إبراهيم:
شهدت هيئة ميناء دمياط استمرار حملات التعقيم، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة آثار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين.
وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، استمرار أعمال تعقيم وتطهير المكاتب والمباني الإدارية والطرق وأتوبيسات نقل العاملين والمعدات والقاطرات البحرية واللنشات.
كما جرى قياس درجة الحرارة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات للعاملين، والتأكيد على التباعد المكاني ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الهيئة يوميا، وبصفة دورية لضمان عدم انتشار الفيروس بين العاملين والمتعاملين مع الهيئة.