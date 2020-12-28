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صور.. حملة لتعقيم ميناء دمياط بسبب المستجد

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صور.. حملة لتعقيم ميناء دمياط بسبب فيروس كورونا المستجد صور.. حملة لتعقيم ميناء دمياط بسبب المستجد

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11:30 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط استمرار حملات التعقيم، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة آثار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، استمرار أعمال تعقيم وتطهير المكاتب والمباني الإدارية والطرق وأتوبيسات نقل العاملين والمعدات والقاطرات البحرية واللنشات.

كما جرى قياس درجة الحرارة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات للعاملين، والتأكيد على التباعد المكاني ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الهيئة يوميا، وبصفة دورية لضمان عدم انتشار الفيروس بين العاملين والمتعاملين مع الهيئة.

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