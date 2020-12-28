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محافظ القليوبية: 215 ألف طلب تصالح وتحصيل مليار و213 مليون جنيه

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محافظ القليوبية: 215 ألف طلب تصالح وتحصيل مليار و213 مليون جنيه محافظ القليوبية: 215 ألف طلب تصالح وتحصيل مليار و213 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

11:23 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تلقت حتى الآن 215 ألف و719 طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و213 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني القليوبية.

أكد المحافظ على استمرار تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقا للصالح العام.

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