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استولى على مليار جنيه.. تجديد حبس مدرس متهم بالنصب في الشرقية

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استولى على مليار جنيه.. تجديد حبس مدرس متهم بالنصب في الشرقية استولى على مليار جنيه.. تجديد حبس مدرس متهم بالنصب في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:20 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح مستأنف ديرب نجم بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس المدرس المتهم بالنصب على عدد من أهالي قريته "منا صافور" التابعة لمركز ديرب نجم، في مبلغ مالي يقترب من مليار جنيه مصري، مقابل تشغيل أموالهم في مشروعات تجارية مقابل 50% من الأرباح، وذلك للمرة الثانية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًامن اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية منا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بقيام "حسنى.ع.أ" 52 عامًا، مدرس متفرغ مقيم في منا صافور، بالنصب عليهم في مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، واختفى منذ شهر، في محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحُرر محضرًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيله بكفالة مالية، وهو ما أيده قاضي الاستئناف، لكن جرى استمرار حبس المتهم على ذمة قضيتي نصب جديدتين.

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