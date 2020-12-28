شرطة المرافق في الأقصر تحرر 31 ألف محضر خلال عام

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الأقصر- محمد محروس:

أعلنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر عن نتائج حملاتها اليومية التي شنتها في شوارع المحافظة خلال عام 2020 لتحقيق الانضباط، إذ أسفرت الحملات عن تحرير 31833 محضر.

وقال بيان صادر عن محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إن المحاضر تضمنت 6470 محضر إشغالات و3073 محضر باعة جائلين ، و1173 محضر نظافة عامة، و699 إلقاء قمامة على جوانب الطرق، و401 محضر ضبط لنرجيلة (شيشة) بالمقاهي، و2409 محضر مضبوطات متنوعة، 15044 محضر إزالات إدارية، و151 منشآت بدون تراخيص، و2413 محضر لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق .

أضاف البيان وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر،زبتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.