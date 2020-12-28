أخبار عاجلة

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

شرطة المرافق في الأقصر تحرر 31 ألف محضر خلال عام

Print
شرطة المرافق في الأقصر تحرر 31 ألف محضر خلال عام شرطة المرافق في الأقصر تحرر 31 ألف محضر خلال عام

مصراوي Masrawy

11:13 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر عن نتائج حملاتها اليومية التي شنتها في شوارع المحافظة خلال عام 2020 لتحقيق الانضباط، إذ أسفرت الحملات عن تحرير 31833 محضر.

وقال بيان صادر عن محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إن المحاضر تضمنت 6470 محضر إشغالات و3073 محضر باعة جائلين ، و1173 محضر نظافة عامة، و699 إلقاء قمامة على جوانب الطرق، و401 محضر ضبط لنرجيلة (شيشة) بالمقاهي، و2409 محضر مضبوطات متنوعة، 15044 محضر إزالات إدارية، و151 منشآت بدون تراخيص، و2413 محضر لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق .

أضاف البيان وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر،زبتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية