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محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش
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السبت 02 يناير 2021 01:15 مساءً
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية
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السبت 02 يناير 2021 01:15 مساءً
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ
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السبت 02 يناير 2021 01:15 مساءً
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية
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السبت 02 يناير 2021 01:15 مساءً
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية
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السبت 02 يناير 2021 01:15 مساءً
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية
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السبت 02 يناير 2021 01:15 مساءً
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها
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السبت 02 يناير 2021 01:00 مساءً
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق
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السبت 02 يناير 2021 01:00 مساءً
تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا
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السبت 02 يناير 2021 01:00 مساءً
في دراستين لرئاسة الحرمين: متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة 75 دقيقة
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السبت 02 يناير 2021 01:00 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
علماء الآثار يكتشفون متجرا للوجبات السريعة من العصر الروماني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 28 ديسمبر 2020 11:51 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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