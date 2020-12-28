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الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح في المملكة

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الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح في المملكة
قالت: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في الشرقية

الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة

أكدت وزارة الصحة أنه لا أعراض على من تلقوا لقاح في المملكة،

وأضافت الوزارة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في #الشرقية،

وتابعت: لدينا مئات المسجلين لتلقي لقاح #كورونا في #المنطقة_الشرقية.

وكانت وزارة الصحة، قد دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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