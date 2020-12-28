أخبار عاجلة

محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق -
تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا -
في دراستين لرئاسة الحرمين: متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة 75 دقيقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد رصد 8 إصابات بالسلالة الجديدة.. اليابان تحظر دخول الأجانب

Print
بعد رصد 8 إصابات بالسلالة الجديدة.. اليابان تحظر دخول الأجانب بعد رصد 8 إصابات بالسلالة الجديدة.. اليابان تحظر دخول الأجانب
قالت: حتى نهاية يناير المقبل.. وتمّ نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى

بعد رصد 8 إصابات بالسلالة الجديدة.. اليابان تحظر دخول الأجانب

حظرت اليابان اليوم، بشكل مؤقت، دخول المواطنين الأجانب حتى نهاية يناير المقبل، بعد رصد حالات عدوى بالسلالة الجديدة من ، الذي جرى اكتشافه في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة إن اليابان أكّدت حتى الآن إجمالي ثماني حالات من شكل مختلف جديد من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في بريطانيا.

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، فيما تم إرسال الأربعة الآخرين، الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، إلى حجر صحي.

يأتي الحظر الكامل بعد أن بدأت اليابان، الخميس الماضي، حظراً مؤقتاً على الوافدين الجدد من الجنسيات غير اليابانية، الذين زاروا أخيراً بريطانيا وجنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا.

وتواجه اليابان عودة في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 3881 حالة جديدة يوم السبت الماضي.. وهذا هو اليوم الرابع على التوالي، الذي تمّ فيه تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية.

وحثّ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا؛ الشعب يوم الجمعة الماضي، على قضاء فترة هادئة لنهاية العام وبداية عام جديد للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وتجنبت اليابان تفشياً للفيروس بنفس المستوى الذي شهدته أوروبا والولايات المتحدة، حيث سجّلت أكثر من 220 ألف حالة إصابة ونحو 3250 حالة وفاة، وفقا للألمانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

بما فيها بريطانيا.. هنا خريطة انتشار فيروس كورونا " المتحور"

بما فيها بريطانيا.. هنا خريطة انتشار فيروس كورونا " المتحور"

باب الخلق حلقة ايناير 2021 - أهم نصايح تقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا

باب الخلق حلقة ايناير 2021 - أهم نصايح تقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية