بعد رصد 8 إصابات بالسلالة الجديدة.. اليابان تحظر دخول الأجانب

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قالت: حتى نهاية يناير المقبل.. وتمّ نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى

حظرت اليابان اليوم، بشكل مؤقت، دخول المواطنين الأجانب حتى نهاية يناير المقبل، بعد رصد حالات عدوى بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، الذي جرى اكتشافه في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة إن اليابان أكّدت حتى الآن إجمالي ثماني حالات من شكل مختلف جديد من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في بريطانيا.

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، فيما تم إرسال الأربعة الآخرين، الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، إلى حجر صحي.

يأتي الحظر الكامل بعد أن بدأت اليابان، الخميس الماضي، حظراً مؤقتاً على الوافدين الجدد من الجنسيات غير اليابانية، الذين زاروا أخيراً بريطانيا وجنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا.

وتواجه اليابان عودة في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 3881 حالة جديدة يوم السبت الماضي.. وهذا هو اليوم الرابع على التوالي، الذي تمّ فيه تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية.

وحثّ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا؛ الشعب يوم الجمعة الماضي، على قضاء فترة هادئة لنهاية العام وبداية عام جديد للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وتجنبت اليابان تفشياً للفيروس بنفس المستوى الذي شهدته أوروبا والولايات المتحدة، حيث سجّلت أكثر من 220 ألف حالة إصابة ونحو 3250 حالة وفاة، وفقا للألمانية.