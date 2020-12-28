أخبار عاجلة

محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية -
حارس يواجه أسد لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق -
تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا -
في دراستين لرئاسة الحرمين: متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة 75 دقيقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي

Print
أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي
قالت: إجمالي العمليات التي أُجريت خلال عام 2020م بلغ 5749 عملية

أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، خدماته لـ 107901 حالة، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة" أنه يتم تطبيق نظام فرز حالات الطوارئ وفق النظام الأمريكي، وبحسب معايير طبية معينة، لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأبانت أن إجمالي عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي خلال عام 2020م، بلغ 5749 عملية، كما خصّص المستشفى مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات الوقائية اللازمة، كما تمّ تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 33165 حالة، إضافة إلى خدمة "دواؤك لبيتك" التي بلغ عددها 8793 وصفة دوائية تمّ إيصالها للمرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان

إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان

بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

شبكة عيون الإخبارية