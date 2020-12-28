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عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً

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عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً
"جونز هوبكنز": تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.. أمريكا تتصدّر

عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.7 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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