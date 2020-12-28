خاص| أول تعليق من "بيج رامي" على طلب نصف مليون جنيه مقابل الظهور في البرامج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

علق الكابتن رامي السبيعي الملقب بـ "بيج رامي" على الحديث المتداول عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بشأن طلبه 500 ألف جنيه نظير الظهور في برنامج تلفزيوني.

وقال رامي، في تصريح خاص، لمصراوي، اليوم الاثنين: "أنا مبتكلمش في أي فلوس خالص، في شركة هي اللي بتتفاوض باسمي وكل الأمور دي مع الشركة".

وأضاف الكابتن رامي السبيعي: "قبل كده كنت بظهر عادي من غير فلوس، لكن دلوقتي الأمور دي مع الشركة اللي بتتفاوض باسمي".

وانتشرت مؤخرا على نطاق واسع أنباء تفيد بطلب "بيج رامي" مبلغ 500 ألف جنيه مقابل الظهور في وسائل الإعلام ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وحصل "بيج رامي" على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير، فيل هيث، وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.

ونفى برنامج "معكم منى الشاذلي" ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، كاشفًا في بيان له، أمس الأحد، تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي".

كما نفى البرنامج التصريح بأي شيء له علاقة بالاتفاق المادي مع "بيج رامي"، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل.​