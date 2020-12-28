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اليوم : المملكة تسعى لتحقيق استقرار ونهضة منطقة الخليج

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اليوم السعودية: المملكة تسعى لتحقيق استقرار ونهضة منطقة الخليج اليوم : المملكة تسعى لتحقيق استقرار ونهضة منطقة الخليج

مصراوي Masrawy

11:23 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

الرياض- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "اليوم" ، أن المملكة تسعى لتحقيق استقرار ونماء ونهضة منطقة الخليج، مشيرة إلى أن هذا السعي يتجسد في المواقف الثابتة للوصول بالبيت الخليجي إلى تلك التكاملية في وحدة القرار والرؤى والأهداف؛ انطلاقا من دورها الإقليمي القيادي، ومن إيمانها بوحدة المصير.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان: "ركائز الاستقرار الإقليمي والدولي" - أن انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل، في الـظروف الاستثنائية الـتي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من ارتباك اقتصادي دولي؛ يعكس الأدوار الراسخة للمملكة في سبيل تحقيق ركائز الاستقرار الإقليمي انطلاقا من البيت الخليجي، وما يرتبط بآفاق تلك الجهود من استقرار عالمي، عطفا على قيادة وريادة المملكة، وتأثيرها ومكانتها بين دول المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قام بتوجيه رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتة إلى أن خادم الحرمين كلف الأمين الـعام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في هذه القمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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