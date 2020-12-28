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وزير الصحة الألماني متفائل بقرب زيادة إنتاج لقاح كورونا في بلاده

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وزير الصحة الألماني متفائل بقرب زيادة إنتاج لقاح كورونا في بلاده وزير الصحة الألماني متفائل بقرب زيادة إنتاج لقاح كورونا في بلاده

مصراوي Masrawy

11:16 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تفاؤله حيال إمكانية زيادة إنتاج لقاح كورونا في بلاده.

وفي لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الاثنين:" نبذل كل ما في وسعنا مع شركتي بيونتيك وفايزر من أجل إمكانية توفير أماكن إنتاج إضافية هنا في ألمانيا على سبيل المثال في ماربورج وفي هيسن".

وأضاف شبان أن الهدف هو " إتاحة الإنتاج هناك في فبراير ومارس المقبلين، وهذا سيزيد الكمية بشكل هائل".

يشار إلى أن بيونتيك كانت قد استحوذت على مرفق الإنتاج في ماربورج من عملاق الدوائيات السويسري نوفارتيس.

وبحسب بيانات صادرة عن بيونتيك فإن المكان يحتاج إلى بعض أعمال إعادة التجهيز قبل البدء في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأعرب شبان عن رفضه للمطالب المنادية بمزيد من السرعة وقال إن إنتاج اللقاحات له متطلبات كثيرة بالفعل ولا يمكن زيادة الإنتاج حسب الرغبة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع " وهذا يحتاج إلى تجهيزات وهي قيد التحضير في ماربورج".

وأبدى شبان استغرابه لمقترح اخيم كيسلر السياسي المختص بشؤون الصحة في حزب اليسار والذي دعا إلى إجبار بيونتيك على إعطاء تصريح لشركات أخرى بإنتاج اللقاح وقال إن " إنتاج لقاح مسألة لها متطلبات كثيرة وشديدة التعقيد ولا يمكن عمل ذلك عن طريق منح تصريح لشركة أخرى" ورأى أن من المهم الالتزام بكل متطلبات الجودة من أجل توفير الثقة في اللقاح.

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