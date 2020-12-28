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11 يناير.. استئناف المتهمين بقضية "طفل المرور" وأصدقائه على أحكام الإيداع والحبس

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11 يناير.. استئناف المتهمين بقضية "طفل المرور" وأصدقائه على أحكام الإيداع والحبس 11 يناير.. استئناف المتهمين بقضية "طفل المرور" وأصدقائه على أحكام الإيداع والحبس

مصراوي Masrawy

11:25 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

حددت محكمة مستأنف الطفل بالقاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 11 يناير 2021 لنظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" على الأحكام الصادرة بحقهم.

وقضت محكمة الطفل بالقاهرة، المنعقدة بمحكمة الأميرية، يوم الأحد، بمعاقبة كل من أحمد أبوالمجد (طفل المرور) بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعاقبت كل من مصطفي تامر، ورامز عصام في القضيتين رقم 1861 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز الحشيش.

كما قضت في القضية رقم 1656 جنح الطفل بمعاقبة المتهمين مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

صدر الحُكم برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية المستشارين، كيرلس عاطف وإسلام أيمن.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل اقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.

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