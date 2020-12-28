أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي

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قالت: إجمالي العمليات التي أُجريت خلال عام 2020م بلغ 5749 عملية

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، خدماته لـ 107901 حالة، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة" أنه يتم تطبيق نظام فرز حالات الطوارئ وفق النظام الأمريكي، وبحسب معايير طبية معينة، لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأبانت أن إجمالي عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي خلال عام 2020م، بلغ 5749 عملية، كما خصّص المستشفى مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات الوقائية اللازمة، كما تمّ تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 33165 حالة، إضافة إلى خدمة "دواؤك لبيتك" التي بلغ عددها 8793 وصفة دوائية تمّ إيصالها للمرضى.