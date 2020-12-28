مستشفى بنها الجامعي ينفي إصابة 20 فردا من العاملين بكورونا

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ما نشر بشأن إصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذى للمستشفيات فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها اليوم، أن ما نشر غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث لم يثبت إصابة 20 فردا من العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص غرفة "حمى" منذ الموجة الأولى، للتعامل مع المرضى الذين يعانون من عرض الارتفاع في درجة الحرارة للتعامل معهم بشكل منفصل عن مرضى العيادات الخارجية.

وأضاف البيان، أنه يجرى منح أي عامل أو فرد من التمريض إجازة عارضة للراحة فور شعوره بأي أعراض للبرد وذلك كنوع من الإجراءات الاحتياطية والاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين داخل المستشفى.

وأكد عيسوي، على انتظام الخدمة الطبية داخل أقسام المستشفى المختلفة بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية واستقبال المرضى بالعيادات بشكل منتظم وتواجد كافة الأطباء الأطباء، مضيفًا أن الخدمة الصحية لم تتوقف يوما داخل المستشفى واحد رغم أعمال التطوير التي شهدتها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.