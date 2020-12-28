الاشتباه في إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب أب وأم ونجليهما باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي بوصول "محمود س. م 35 عاما، وزوجته دعاء م.ر 23 عاما، ونجليهما محمد 4 أعوام، وعمر 7 أعوام"، وجميعهم مقيمين قرية المسيد التابعة لمركز اهناسيا، مصابين بقيئ واسهال واشتباه تسمم غذائي.

جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وحجزهم تحت الملاحظة، وتحرير محضر بالواقعة.