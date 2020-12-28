صور.. محافظ القليوبية يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة موجة كورونا الثانية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة، بمدن بنها وكفر شكر، لتفقد الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، حيث بدأها بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع أعمال التطوير بها، ووجه مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

كما صرح مسئول المستشفى بإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع المقبل وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرًا.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي، إلى شرح عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سريرًا، كل سرير بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا، ووجه بزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.