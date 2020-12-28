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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مزرعة في أسيوط

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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مزرعة في أسيوط الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مزرعة في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:40 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الاثنين، على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بناحية قرية أبومايله بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغا من الأهالي بالحادث.

تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض، ملك "يحيى.ح.ي"، وجرى السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المزرعة، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق نتيجة تسريب بخرطوم غاز داخل المزرعة، وأضاف بنفوق 400 كتكوت عمر يومين.

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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