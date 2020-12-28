بعد قليل.. الإفتاء تعلن أنشطتها الختامية وخطتها المستقبلية في مؤتمر صحفي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تطلق دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، مؤتمرًا لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال عام 2020، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وسيكشف المؤتمر عن العديد من المفاجآت في أثناء الإعلان عن خطة دار الإفتاء للخمس أعوام المقبلة، وكلها في إطار مواكبة كل المستجدات والنوازل وإيضاح المفاهيم وتصحيح المغلوط منها بما يتناسب مع احتياجات الجمهور.

ويلقي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، الكلمة الافتتاحية في الفعالية التي تقيمها دار الإفتاء المصرية لعرض إنجازاتها خلال العام 2020 وخطتها المستقبلية لمشاريعها المقبلة خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.

ومن المقرر أن يعلن فضيلته في كلمته عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني.

ويلقي كل من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ومحافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات دار الإفتاء ومشروعاتها وأدائها على مدار عام.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد الدار مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن تساؤلات السادة الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التي أعلن عنها فضيلة المفتي.