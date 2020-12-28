مسؤولون: مقتل عنصر أمني أفغاني إثر هجوم لطالبان غرب البلاد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كابول-(د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون أن فردا على الأقل من قوات الأمن قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته حركة طالبان بمقر شرطة منطقة "أناردارا" بإقليم فرح، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الاثنين.

وقال تاج محمد مجاهد، حاكم الإقليم "فجرت حركة طالبان سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، وأعقب ذلك قتال مع قوات الأمن".

وأضاف "قتل العديد من عناصر طالبان، في أعقاب عملية التطهير التي نفذتها قوات الأمن".

ولم تعلق حركة طالبان بعد على الهجوم.

وقال مسؤولون محليون إنه تم صد هجوم طالبان وأن "الوضع تحت السيطرة الآن".