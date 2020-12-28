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شرطة الرياض تعلن القبض على مُطلق الأعيرة النارية في الهواء

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شرطة الرياض تعلن القبض على مُطلق الأعيرة النارية في الهواء شرطة الرياض تعلن القبض على مُطلق الأعيرة النارية في الهواء
قالت: تمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تعلن القبض على مُطلق الأعيرة النارية في الهواء

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصّة تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص ظهر في متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء من أسلحةٍ بحوزته، ويقود مركبةً مخالفة بإضافة بعض التجهيزات الأمنية عليها بشكل متهوّر، وتوثيقه ممارساته ونشرها، متباهياً بها دون اكتراثٍ بخطورتها وضررها على أمن وسلامة الآخرين، وقد تمّ القبض عليه (مواطن في العقد الثالث من العمر) وضبط المركبة المستخدمة، وتوقيفه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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