أخبار عاجلة

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق -
تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا -
في دراستين لرئاسة الحرمين: متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة 75 دقيقة -
وفاة ممرض بمستشفى سرس الليان في المنوفية متأثرًا بكورونا -
بعد فيديو نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام -
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ -
وزير النقل يتابع أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري ونقل المرافق المتعارضة -صور -
لمنع التكدس| "العدل" تطلق 13 خدمة إلكترونية.. وافتتاح 6 فروع توثيق جديدة -
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ألعاب نارية بلا جمهور بمناسبة رأس السنة في سيدني

Print
ألعاب نارية بلا جمهور بمناسبة رأس السنة في سيدني ألعاب نارية بلا جمهور بمناسبة رأس السنة في سيدني

مصراوي Masrawy

10:53 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

سيدني- (أ ف ب):

تخلّت السلطات الأسترالية عن خططها السماح لآلاف العاملين في الخطوط الأمامية في المعركة ضد كوفيد-19 التجمع حول ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد بهدف الحد من عدد الإصابات المتزايد بالفيروس في المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد.

وعادة، يتدفق مئات الآلاف من المحتفلين إلى أفضل المواقع التي يستطيعون من خلالها مشاهدة الألعاب نارية التي تطلق في منتصف الليل من جسر ميناء سيدني.

ورغم أن السماح لجحافل المحتفلين المعتادة قد حظر هذا العام، كان لدى المسؤولين خطط للسماح لحوالى خمسة آلاف عامل صحي بالقدوم إلى المكان تعبيرا عن شكرهم على عملهم ضد الوباء.

لكن تم استبعاد هذه الفكرة الاثنين بسبب مخاوف من أن الاحتفالات قد تتسبب في انتشار العدوى بشكل كبير.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، غلاديس بريجيكليان "تخلينا عن خططنا السماح لعاملين صحيين بمشاهدة عرض الألعاب النارية (...) لذلك سيصبح ذلك محظرا".

وستكون هناك حاجة أيضا إلى الاستحصال على تصاريح لدخول أجزاء من المدينة فيما ستقتصر الاحتفالات على التجمعات الخاضعة للرقابة والتباعد الاجتماعي والتجمعات الصغيرة في المنازل.

وأضافت بريجيكليان "نوصي بشدة بأن يشاهد السكان عرض الألعاب النارية على التلفزيون أو أن يذهبوا إلى مكان في الهواء الطلق وغير مزدحم وليس إلى الشاطئ".

ويأتي قرار تشديد القيود فيما تشهد المدينة ازديادا في عدد الإصابات، كما جرى تمديد إغلاق العديد من الضواحي حتى 9 يناير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية