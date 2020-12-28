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العراق: الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لايزال مبكراً

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العراق: الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لايزال مبكراً العراق: الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لايزال مبكراً

مصراوي Masrawy

10:50 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

بغداد- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لايزال مبكراً لأنه إلى الآن لم تختبر اللمحات الفنية اللازمة لانضاج المشروع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين عن موسى قوله إنه لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الكهرباء بشأن بدء العراق استيراد الطاقة من تركيا.

وكشف عن أن وزير الطاقة الإيراني سيصل إلى بغداد غدا الثلاثاء لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الايراني، مبينا أن الديون تبلغ ملياري و600 دولار.

وأضاف أنه سيتم مناقشة ايضا تراجع اطلاق الغاز المجهز لمحطات الانتاج مما تسبب بخروج 7 الاف ميجاواط من المنظومة الوطنية، مما اثر وبشكل كبير على ساعات التجهيز.

وأكد موسى أنه سيتم كذلك بحث الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنيا مع المنظومة العراقية بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع.

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