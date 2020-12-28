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كورونا في : تسجيل تراجع في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية

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كورونا في روسيا: تسجيل تراجع في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية كورونا في : تسجيل تراجع في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية

مصراوي Masrawy

10:44 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

وكالات:

سجلت تراجعا اليوم الاثنين، في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 487 وفاة و27787 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، تم تسجيل تراجع في اليومين الأخيرين، حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة للوفيات 552 حالة وأكثر من 28 ألف إصابة.

وقال المركز في بيان إن 20480 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و471309.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 55265.

وقد أطلقت السلطات الصحية في في جميع مناطق روسيا، حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في وقت سابق من الشهر الجاري، تشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، قبل أن يتم تعميمها لتشمل كل الفئات.

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مصراوي Masrawy

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